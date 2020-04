Découvrez également l'histoire de la Grand-Place depuis chez vous.

En cette période de confinement, les musées de la Ville de Bruxelles s'invitent chez vous.

Chaque jeudi dès 18h, le musée des égouts de Bruxelles vous invite à découvrir, en podcast, les rumeurs les plus folles et les secrets du monde souterrain que sont les égouts de Bruxelles. Les histoires sont contées par Philippe Baudot. Chaque podcast dure entre 15 et 20 minutes. A partir de 6 ans. Intéressés ? Rendez-vous chaque jeudi à 18h dès le 2 avril : museedesegouts.brussels ou soundcloud.com/brussels_culture/tracks.

De son côté, le musée de la Ville de Bruxelles organise des conférences sur l'histoire et les coulisses de la Grand-Place chaque premier dimanche du mois. Premier rendez-vous ce dimanche à 15h30 sur la page Facebook du musée : https://www.facebook.com/museumcitybrussels/