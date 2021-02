Depuis 130 ans, Vivaqua produit et distribue l’eau du robinet en Région Bruxelloise. Aujourd’hui, l’entreprise y gère également le réseau d’égouts et lutte contre les inondations.

Afin de marquer le coup et d'offrir un service encore amélioré, Vivaqua se dote aujourd'hui d'un tout nouveau site web.

Il permet aux visiteurs de mieux connaître Vivaqua et ses activités, et d’y trouver facilement toute une série de renseignements pratiques pour les clients, pour les riverains de chantiers, pour les professionnels ou pour tous les autres publics intéressés.

"Cette facilité d’accès, nous la prévoyons pour un maximum de publics. C’est pour cela que le nouveau site web sera également disponible en anglais dès avril prochain, et qu’il sera labellisé 'Anysurfer' dès l’été, et donc accessible aux personnes porteuses d’handicap et notamment malvoyantes", explique Vivaqua dans un communiqué.