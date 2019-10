La compagnie des eaux de la Région bruxelloise estime que plus de 70 000 m3 d'eau pourraient ainsi être subsidiés.

Vivaqua va réduire la facture d'eau des ASBL offrant des soins d'hygiène aux sans-abri de 50%. De nombreuses ASBL sont concernées à Bruxelles. Nous pensons ici à Douche Flux, La Fontaine mais bien d'autres encore.

"Nous sommes bien conscients du terrain bruxellois, de la situation de précarité d'une partie des ménages bruxellois et, surtout, de l'extrême précarité des personnes sans-abri", commente la directrice générale de Vivaqua Laurence Bovy. "Ces ASBL ont de très grosses consommations d'eau", embraye le président du conseil d'administration de Vivaqua Bernard Van Nuffel (Ecolo). "Cela peut aller jusqu'à 3 500 euros sur une année."

Concrètement, les ASBL actives sur le terrain bruxellois et spécialisées dans l'aide aux sans-abri peuvent rentrer un dossier à Vivaqua. Les informations relatives aux conditions d'octroi de cette aide sont mises en ligne sur le site web de Vivaqua ce matin. Une charte sera signée entre l'ASBL et Vivaqua qui remboursera 50% de la facture annuelle de l'association.

© DR



"Nous savons bien que ce soutien ne résoudra pas tous les problèmes", nuance Laurence Bovy. "Cette initiative est un premier soutien et une manière d'entrer en contact avec ces associations, que nous ne connaissons pas." L'initiative fera d'ailleurs l'objet d'une évaluation dans deux ans. Le coût estimé - "car nous ne travaillons pas en enveloppe fermée" - atteint plus ou moins 130 000 euros par an, selon une fourchette haute. "Si l'on se réfère à la dernière étude de la Strada sur le nombre de sans-abri à Bruxelles (plus de 4 000, NDLR), nous estimons qu'entre 70 000 et 73 000 m3 d'eau pourraient être subsidiés", calcule Bernard Van Nuffel.

Pour bénéficier ce soutien, il faut remplir certaines conditions. Disposer du statut d'ASBL, avoir pour objet principal l'aide aux sans-abri, travailler sur le territoire de la Région bruxelloise, ne pas pratiquer de discrimination - en clair : ne pas réserver les services à une certaine catégorie de personnes mais bien à toutes et tous, etc. Cette aide ne vaut par ailleurs pas que pour les ASBL résidentielles. L'ASBL Rolling Douche, qui n'a pas de compteur Vivaqua du fait de son itinérance permanente entre ainsi dans le cadre.

Toutes les informations sur www.vivaqua.be.