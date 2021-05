Mardi, 19h20. Nous arrivons un peu plus tôt que prévu à notre lieu de rendez-vous avec Jean-François, sur la terrasse du club-house du Bryc (Bruxelles Royal Yacht-Club). Situé entre le domaine royal de Laeken et l’incinérateur, ce port accueille un club sportif mais également des résidents qui vivent essentiellement sur leur bateau. Quelques instants plus tard, Jean-François, administrateur du club, nous rejoint pour raconter la vie sur un bateau.

Il nous accompagne jusqu’à son "domicile", qui se trouve actuellement dans un… hangar derrière le quai. La raison, son bateau est en travaux depuis sept mois. Heureusement pour lui, son navire devrait bientôt retrouver l’eau. "D’ici 5 à 10 jours, si tout se passe bien", espère-t-il. Car, pour ce passionné de voyage - il a notamment réalisé en bateau Haïti-Toulon en huit semaines et Zeebruges-Grèce -, rester à quai ne fait pas partie de son ADN.

L’homme nous présente ensuite son bateau où il