182 appartements, 129 chambres d’étudiants, 145 chambres d’hôtel, 8 840 m 2 de bureaux et 3 220 m2 de commerces. Voici ce qui fleurira sur la place De Brouckère d’ici trois ans et demi, ont annoncé les promoteurs immobiliers BPI Real Estate et Immobel cette semaine.

Dessiné par les bureaux d’architecte Henning Larsen et A2RC, ce projet concerne l’îlot comprenant le cinéma UGC, qui sera préservé.

"Le redéveloppement du complexe De Brouckère s’inscrit dans les nombreuses réalisations visant à apporter une meilleure qualité de vie et de travail dans l’hyper centre de Bruxelles tels que le piétonnier, le réaménagement de la place de la Monnaie, la rénovation et l’apaisement de la circulation dans le quartier des Quais et le Kanal-Centre Pompidou", expliquent les promoteurs.

© Bureaux Henning Larsen & A2RC



"Avec une combinaison de bureaux et de commerces, un hôtel, des appartements et des chambres d’étudiants, la ville, les promoteurs et les architectes souhaitent attirer un public varié et ainsi redynamiser l’un des quartiers les plus célèbres de Bruxelles."

Ce vaste complexe de 40 400 m2 une fois restauré, sera doté d’un jardin intérieur et de façades vertes. "En raison de la situation centrale du quartier, la mobilité sera un élément prépondérant et un parc de transport mixte sera mis en place, parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs locaux. Si la majeure partie du complexe sera reconstruite, les façades historiques de style Belle Époque des bâtiments de la place De Brouckère seront conservées."

Côté timing, cela devrait aller assez vite. Le site fera l’objet d’une occupation temporaire dès le printemps, jusqu’à la fin de l’année. Le démantèlement du bâti démarrera cet automne tandis que la démolition débutera au début de l’année prochaine. Le chantier en tant que tel démarrera mi-2021, pour une durée théorique de trois ans. Livraison finale prévue pour l’été 2024.