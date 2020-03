Le phénomène des marchands de sommeil prend des proportions inquiétantes à Anderlecht : des centaines de logements insalubres sont mis en location par des propriétaires auprès de personnes en grande difficulté sociale.

Ces logements sont en infraction aux règles d’urbanisme, au code du logement et à la dignité humaine. " Les marchands de sommeil sont des propriétaires sans scrupules qui logent leurs locataires (des personnes vulnérables, avec des revenus très bas ou sans permis de séjour) dans des immeubles insalubres et surpeuplés, pour des loyers anormalement élevés", explique Alain Kestemont (Défi), échevin de l’Urbanisme.

Raison pour laquelle la lutte contre l’insalubrité et les propriétaires malhonnêtes figure parmi les priorités de la commune d’Anderlecht. "Un travail complexe et de longue haleine est actuellement mis en place, en étroite collaboration avec les services de police et le service de l’hygiène, afin d’endiguer le phénomène", ajoute Alain Kestemont.

Concrètement, lorsque la commune reçoit un signalement concernant un marchand de sommeil sur son territoire, des agents du service Taxes-Contrôle se rendent sur place et voient s’il y a matière à sanctionner. Si c’est le cas, un procès-verbal est dressé et transmis au parquet. Celui-ci peut ensuite décider de poursuivre pénalement les infractions urbanistiques graves et les propriétaires suspectés d’être des marchands de sommeil. Si le parquet ne poursuit pas, la commune dressera néanmoins des amendes administratives.

Par ailleurs, quelque 195 procès-verbaux ont été dressés depuis le début de la législature pour des immeubles et terrains à l’abandon, suite à des dénonciations ou des plaintes de citoyens. Afin d’enrayer le phénomène, une liste des immeubles et terrains à l’abandon a été dressée par le service Taxes-Contrôles. Les employés du service Prévention de la commune, avec des policiers, vont visiter tous les immeubles et terrains repris sur cette liste afin d’identifier ceux qui sont squattés.