Voici la rue la plus pourrie de la région bruxelloise : “Nous sommes en danger de mort", s'offusque Natacha (PHOTOS) BruxellesVidéo Maël Duchemin

À la frontière entre Anderlecht et Molenbeek, la rue Van Soust est littéralement laissée à l’abandon. En plus d’une chaussée dans un état déplorable, les arbres le long de la route menacent les habitations.



Natacha veut vendre. “Ras le bol de devoir nettoyer ma maison quatre fois par jour. Je n’en peux plus de cette crasse. On marche tout le temps dans la merde. On ne peut pas passer en voiture à cause des trous ou alors, si on passe, on n’a plus de voiture …” Cette habitante de la rue Van Soust est à bout. “Quand j’ai acheté il y a 21 ans, c'était légèrement cabossée. A cette époque, il y a eu une réunion pour nous dire que ça allait être aménagé." Finalement il n’en sera rien et la rue a pris des airs de champ de bataille. Natacha s’y est même fait une triple fracture de la malléole il y a trois ans “ en marchant de nuit dans un des trous.” (...)