Commissariat incendié, policière prise à partie et frappée au sol, dégradation de mobilier urbain, etc. Les faits qui se sont déroulés ce mercredi soir ont suscité une vague d'indignation. Bon nombre d'observateurs, de riverains et commerçants pointent du doigt le manque d'anticipation de la police suite à la manifestation en hommage à Ibrahima, décédé samedi dernier au commissariat de la rue du Brabant.

Mais comment de tels débordements ont pu se produire alors que la manifestation avait été autorisée par les autorités ? Explications et retour sur le déroulé des faits.