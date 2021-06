Suite à l'annonce de la fin de l'obligation du port du masque en extérieur sur le territoire régional bruxellois, de nombreuses communes se sont positionnées sur leur attitude. Découvrez quelles communes ont opté pour un territoire 100% masque free et celles qui maintiennent le port du masque dans certaines de leurs artères.

A Ixelles, le bourgmestre a fait le choix de la responsabilité de ses habitants. Pas de port du masque en extérieur où que vous soyez donc. Idem à Auderghem, Etterbeek et Watermael-Boitsfort.

A la Ville de Bruxelles, on réfléchit encore pour certaines artères commerciales fort fréquentées. Il est déjà certain que le port du masque reste obligatoire sur la rue Neuve, jusqu'à nouvel ordre.

La commune de Saint-Gilles n'a pas encore pris sa décision. Elle réfléchit à maintenir le port du masque sur le Parvis et sur sa portion du Goulet Louise.

Le territoire anderlechtois sera libre de masque en extérieur, à l'exception du marché des Abattoirs, comme l'exige la législation fédérale.

A Uccle, le port du masque reste de vigueur sur la place Saint-Job, Fort Jaco et dans le centre de la commune.

A Berchem-Sainte-Agathe, le bourgmestre songe à maintenir le port du masque sur la place Schweitzer. En réflexion.

Ganshoren lève l'obligation du port du masque sur l'ensemble de son territoire à l'exception des entrées et sorties d'écoles.

A Schaerbeek, le port du masque reste obligatoire place Liedts et rue de Brabant.

A Koekelberg, une réunion doit encore avoir lieu cet après-midi mais, a priori, le masque restera obligatoire dans les artères commerçantes : les places de Bastogne, Vanhuffel et Simonis. De même que dans les rues Jean Jacquet, de l’Eglise Sainte-Anne, le boulevard Léopold II, les avenues de l’Hôpital Français et du Karreveld et sur la chaussée de Gand.

A Molenbeek-Saint-Jean, les trois grands axes commerçants étroits du territoire communal resteront en mode masque obligatoire : rue de Ribaucourt, chaussée de Gand et chaussée de Ninove. Idem pour le parvis Saint-Jean Baptiste, les abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie.

A Saint-Josse-ten-Noode, il a été décidé de maintenir le port du masque aux abords des écoles maternelles, primaires et secondaires jusqu'à la fin du mois mais aussi sur la place Saint-Josse, la place Houwaert, la place Rogier, la place Madou, la chaussée de Louvain, la chaussée d’Haecht, la rue de Brabant. Ceci vaut pour toutes les personnes de plus de douze ans.

A Woluwe-Saint-Lambert, le bourgmestre est en phase de réflexion. Sa voisine sanpetrusienne a choisi : pas de port du masque en extérieur à Woluwe-Saint-Pierre.

A Evere, les rues commerçantes mais aussi la place Paduwa, place Notre-Dame et la place de la Paix restent soumises au port du masque.

Du côté de Forest, masque obligatoire avenue Wieleman Ceupens, place Saint-Denis, rue Jean-Bapstiste Vanpé et du côté de l’altitude 100.

Rappelons que le port du masque reste obligatoire sur les marchés, lors des brocantes et braderies.