La 140e Foire du Midi s'ouvrira samedi sur le boulevard du Midi à Bruxelles, et s'y tiendra jusqu'au 22 août tous les jours de 15h à minuit, et jusqu'à 01h du matin les week-ends et veilles de jours fériés. Des règles sanitaires seront mises en oeuvre pour assurer la distanciation sociale au niveau des différentes attractions. Le masque sera obligatoire sur tout le champ de foire pour les clients et les forains. Le nombre de métiers, 129 cette année, n'a pas été réduit par mesure sanitaire, mais l'espace dédié à la foire s'agrandit en raison des travaux pour le métro. Une nouvelle entrée est installée au niveau de l'institut des Arts et Métiers sur le boulevard des Abattoirs. C'est dans cette zone qu'il y aura les grands manèges comme l'XXL et la Turbine, ainsi que les deux nouvelles attractions de cette année The Shaker et Move-It. Le champ de foire qui s'étend jusqu'à la porte de Hal passe ainsi d'un peu plus de 1,5 km à plus de 2 km.

"Le luxe de la foire, c'est son espace", a relevé Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. "Il n'y aura pas beaucoup plus de risque de venir à la foire du Midi que de fréquenter d'autres artères en plein air actuellement". Il a détaillé ensuite les mesures prises pour réduire le risque de contagion par le coronavirus. "On a prévu un protocole spécifique avec obligation du port du masque, du gel hydroalcoolique aux entrées des zones et sur chaque métier, des sens de circulation pour éviter que les flux se croisent... On a pour chaque métier un protocole sanitaire. Pour faire respecter la distance de 1,5 mètre entre les personnes et les groupes, les forains ne pourront pas faire entrer dans leurs métiers plus de 8 personnes à la fois, enfants de moins de 12 ans non compris". Fabian Maingain espère que Bruxelles renouera avec "l'effervescence qui était sienne et ce en toute sécurité sanitaire".

La foire a été divisée en 4 zones, avec 8 arceaux aux entrées et sorties où des stewards seront postés pour veiller au respect des règles sanitaires. Il n'y aura cependant pas de comptage formel réalisé, ni de limitation du nombre de personnes.

Le protocole Horeca sera d'application pour les stands alimentaires. Ils ouvriront tous les jours dès 12h00, soit avant les attractions.

Le parrain de cette édition est le boxeur Ryad Merhy (28 ans), champion du monde WBA (World Boxing Association). Il combattra pour la première fois à Bruxelles samedi à 22h30. Il défendra sa ceinture WBA mondiale des poids lourds-légers au stade Roi Baudouin face au Sud-Africain Kevin Lerena. Il ne sera donc pas présent pour l'ouverture de la foire plus tôt dans la journée. "J'y viens depuis longtemps et la Foire du Midi est un passage obligatoire pour moi", a remarqué Ryad Merhy. "Je me suis lié d'amitié avec les forains. Quelques forains pratiquent des sports de combat et on a pu se croiser dans les salles de sport". Il se rendra avec sa fille et ses deux garçons à la journée des enfants malades, organisée par les forains le 10 août prochain.