"Nous pensons élargir cette interdiction aux stations services qui vendent également de l'alcool toute la nuit, indique Christos Doulkeridis (Ecolo), bourgmestre d'Ixelles. Alcool ou pas, nous allons augmenter les contrôles dans tout l'espace public où les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits".

En amont de cette mesure du CNS, certaines communes interdisent la consommation d'alcool dans certains lieux publics cet été. Pour certaines d'entre elles, la crise sanitaire a révélé ce phénomène de nuisances, souvent nocturnes, dans les lieux publics. En effet, pendant le confinement, les cafés et les night shop ont baissé le rideau et les gens se sont donc dirigés sur les places publiques pour boire quelques bières.

C'est le cas à Koekelberg. Le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) a confirmé la prolongation jusqu'au 31 août de l'ordonnance de police interdisant la consommation d'alcool. Cette interdiction concerne trois places, Van Huffel, de Noville et de Bastogne. Cette mesure a été votée le 8 juin. "Le comportement irrespectueux de certains qui, en état d’ébriété, perturbaient grandement la quiétude des places très fréquentées par des familles avec enfants, n’a plus laissé d’autre choix", précise le bourgmestre. Ahmed Laouej appelle ses concitoyens à fréquenter les "nombreux débits de boissons que compte la commune" et qui sont de nouveau ouverts.