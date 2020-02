La semaine de vacances scolaires liées aux festivités du Carnaval a démarré. La DH ne manque pas cette occasion de vous faire la liste presque exhaustive des défilés et autres activités dans le cadre de cette vieille tradition.

Si de nombreux carnavals de la province belge sont connus au-delà des frontières (et visiblement pas toujours pour les bonnes raisons), ceux de Bruxelles semblent s’imposer depuis quelques années. Ils promettent des fanfares en musique, des déguisements exubérants et bien d’autres surprises.

Du nord de la capitale à Kraainem en passant par le cœur de Bruxelles et les Marolles, voici tous les rendez-vous immanquables de cette semaine.

Un carnaval durable et sans plastique à Kraainem

Le samedi 29 février 2020, le 41e cortège de carnaval de Kraainem parcourra les rues de la commune. "Cette année, nous visons un carnaval durable sans plastique et avec le moins de déchets possible", annoncent les autorités locales sur le site de la commune. Dans cette optique, les groupes participant doivent éviter les emballages en plastique et sont tenus de ramasser leurs déchets. Le cortège traditionnel de Kraainem démarrera à 14 h 33 très précisément, avenue Baron d’Huart. Fanfares, chars et costumes plus sophistiqués et colorés que jamais mettront l’ambiance dans les rues de la commune.

La Bolivie s'invite sur la place Sainte-Catherine

Le Carnaval d’Oruro est le plus grand événement culturel annuel de Bolivie. Carnaval célébré dans la ville de Oruro, la capitale du folklore du pays, il fait partie du festival Ito en l’honneur du peuple Uru. L’événement, qui a été inscrit en 2008 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a aussi sa version bruxelloise. Sa 14e édition aura lieu le samedi 29 février dès 16 h. Les festivités commenceront à la place Sainte-Catherine. Pour l’occasion, le Manneken-pis sera vêtu en Diablada, symbole du Carnaval d’Oruro.

Une parade dans le quartier Nord

Le jeudi 27 février, dès 12 h 30, une parade démarrera à la ferme du parc Maximilien. Au programme : brûlage de Monsieur Hiver à 13 h sur le site de la ferme suivi du grand départ de la parade à 13 h 30 depuis l’avenue de l’Héliport, sur un parcours sécurisé dans les rues du quartier. À 15 h, le cortège arrivera au centre culturel et sportif Pôle Nord (chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles). Là-bas, un spectacle de clown et de magicien aura lieu et une collation sera offerte aux enfants. La thématique du Carnaval du quartier Nord cette année ? La nature et le climat, annonce la Ville de Bruxelles.

Le carnaval de Venise s'invite dans les Marolles

La triste nouvelle est tombée ce week-end : à cause de l’épidémie du coronavirus qui touche le nord de l’Italie depuis la semaine passée, le célèbre carnaval de Venise a malheureusement été interrompu ce dimanche. Dans les Marolles par contre, la reproduction miniature de l’événement aura bel et bien lieu. Comme depuis dix ans, les carnavaliers défileront vêtus de leurs plus beaux masques et costumes dans les rues du centre de la capitale. Pour la dixième édition, le cortège se rendra à l’Hôtel de Ville en saluant Manneken-Pis et en parcourant le quartier Saint-Jacques et la Grand-Place. L’événement a lieu samedi prochain, soit le 29 février de 11 h à 13 h.

La 22e édition du Carnaval de Saint-Gilles

Le Carnaval de Saint-Gilles aura lieu pour la 22e fois le samedi 29 février 2020, entre 14 h 30 et 16 h. La commune vous invite à venir encourager les enfants, les associations et les familles qui organisent l’événement. Comment ? En mettant votre plus beau déguisement et en prenant part au cortège ou en saluant et en encourageant les participants par des applaudissements, des confettis, des bonbons, etc. ! Le cortège partira à 14 h 30 de la place Morichar pour emprunter l’itinéraire suivant : la rue des Étudiants, ensuite la rue Louis Coenen pour prendre rue Dethy et ensuite la rue du Fort, on emprunte la rue de l’Église pour redescendre sur la chaussée de Forest avant de rejoindre la place Bethléem, où aura lieu le rassemblement final. Au menu ? Goûter et animation.