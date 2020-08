La police est prête à intervenir en cas d'infraction.

Vendredi dernier, les trois bourgmestres de la zone de police Rhode (Drogenbos, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse) se sont réunis avec le chef de corps de la zone de police dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, explique la zone de police sur sa page Facebook. "Le but de cette concertation était de prendre une position commune et d’élaborer une politique uniforme dans la lutte contre la propagation du coronavirus."

"Chaque bourgmestre a aussi déterminé des points et des rues critiques où le port du masque sera désormais obligatoire comme mesure complémentaire. Ces points critiques par commune sont consultables sur les sites internet des communes respectives. Les zones où le port du masque est obligatoire seront clairement indiquées par des panneaux ou des affiches."

Voyez les cartes à la fin de l'article.

Le port du masque ne change rien au fait que le maintien d'une distance de 1,5 m et l'hygiène des mains restent les précautions les plus importantes dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

"La zone de police Rhode veillera à ce que les mesures de lutte contre le Coronavirus (port du masque, respect des heures de fermeture, distanciation sociale, rassemblements, etc.) soient respectées sur tout le territoire de la zone de police et interviendra immédiatement en cas de constatation d’infraction."

© DR



© DR



© DR