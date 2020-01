Une série de nouvelles mesures entrent en vigueur pour cette année 2020.

Qui dit nouvelle année dit nouveautés et 2020 n’échappe pas à la règle. Que ce soit en matière de mobilité, d’environnement, de sécurité, une batterie de nouvelles mesures voit le jour dans la capitale.

Ainsi, un nouveau régime d’allocations familiales entre en vigueur depuis ce 1er janvier, la zone de basses émissions entre dans une nouvelle phase, la facture d’eau augmente légèrement et la consommation d’alcool sur le piétonnier va être interdite à partir du 1er février.

Précisons également que les règles de stationnement vont être modifiées à Schaerbeek.

Enfin, le principe de compensation pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques (d’une puissance inférieure à 5 kW) est supprimé depuis hier. Ce principe leur permettait de déduire l’électricité qu’ils injectaient de la quantité qu’ils prélevaient sur le réseau et d’ainsi réduire la partie "coût de réseau" de leur facture d’électricité. La compensation reste par contre d’application pour la partie énergie de la facture. Avec cette décision, prévue depuis plusieurs années, le régulateur bruxellois de l’énergie Brugel souhaitait mettre fin à "une discrimination". "Dans l’ancien système en effet, les consommateurs ‘classiques’ étaient discriminés vis-à-vis des ‘prosumers’ par rapport aux frais du réseau de distribution, puisque les ‘prosumers’ ne contribuaient à ces frais qu’en raison de la quantité nette d’énergie prélevée (après compensation), alors même qu’ils avaient utilisé le réseau de distribution pour toutes les quantités brutes prélevées" , avait-jil expliqué lors de l’annonce de la fin du mécanisme. Selon Brugel, la hausse de la facture annuelle du consommateur moyen ne dépassera pas 150 euros.

La DH a listé pour vous tous les principaux changements qui vous concernent.

Les véhicules diesel de norme Euro 3 interdits en région bruxelloise

Depuis ce 1er janvier, les véhicules diesel de norme européenne d’émission Euro 3 s’ajoutent à la liste des véhicules interdits dans la zone basses émissions couvrant la région bruxelloise. Pour ces motorisations, seul un accès de maximum 8 jours par an et par véhicule est possible via l’achat d’un pass d’une journée à 35 euros. Une période d’adaptation est prévue et les propriétaires des nouveaux véhicules interdits ne recevront pas d’amende avant le 1er avril. Bruxelles est une zone basses émissions depuis le 1er janvier 2018. L’objectif : bannir progressivement les véhicules les plus polluants de la capitale. Les camions et les motos ne sont pas concernés par cette mesure, mais bien les voitures et les utilitaires légers. L’identification se fait par caméras.

Nouveau régime pour les allocations familiales

Un nouveau régime d’allocations familiales est entré en vigueur depuis hier. À Bruxelles, tous les enfants basculent vers le nouveau modèle, y compris ceux nés avant 2020. Le nouveau montant de base est de 150 euros par enfant né après le 1er janvier 2020. Pour les enfants qui ont vu le jour avant cette date, le nouveau montant de base passe à 140 euros. Cette allocation de base pourra varier selon la taille et les revenus du ménage. De plus, un supplément pourra être accordé en fonction de la situation de l’enfant (handicap, orphelin, études supérieures…) Chaque famille percevra au moins le montant auquel elle avait droit en décembre 2019. Pour la première naissance/adoption, les parents toucheront une prime de 1 100 euros, pour les suivantes, une prime de 500 euros sera accordée.

La facture d’eau augmente légèrement

L’intercommunale Vivaqua indexe le prix de l’eau à Bruxelles depuis ce 1er janvier. Pour un ménage de deux personnes à la consommation moyenne de 70 m³ par an, le prix de la facture annuelle d’eau augmentera de 5,52 euros (TVAC), ou 2,19 %, l’an prochain, selon les calculs de Brugel, régulateur bruxellois pour les marchés du gaz et de l’électricité et contrôleur du prix de l’eau. C’est le tarif "assainissement communal" qui va être indexé, l’une des composantes de la facture finale envoyée au consommateur. Cette redevance sert à financer la collecte des eaux usées et les investissements nécessaires dans les ouvrages servant à cette collecte et à celle de l’eau de pluie. L’indexation permettra à Vivaqua de continuer à investir dans la rénovation nécessaire de ses infrastructures et en particulier du réseau d’égouttage.

Plus d’informations sur famiris.brussels.

La zone "événement" en vigueur autour de Forest National

Depuis hier, une zone "événement" entre en application dans les rues avoisinantes de la salle de concert Forest National afin de diminuer la pression automobile et d’apporter une solution aux problèmes de stationnement rencontrés par les riverains. Concrètement, les clients de Forest National qui chercheront à se garer dans cette zone seront soumis à un tarif de 5 euros par heure de stationnement, avec un maximum de 4 h 30. La mesure ne sera d’application que les soirs de spectacles, précisément de 18 h à 00 h, et remplacera les autres zones habituellement en vigueur dans les quartiers de la commune. La carte riverain permettra de se soustraire à ce tarif. Les habitants qui accueillent des visiteurs le jour d’un événement pourront par ailleurs obtenir une carte visiteur et leurs invités ne devront dès lors pas s’acquitter des 5 euros de l’heure. La création de cette zone sera testée pendant un an. Le dispositif sera ensuite évalué avant une éventuelle reconduction.

La consommation d’alcool sur le piétonnier sera bientôt interdite

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert à l’interdiction de la consommation d’alcool dans la zone piétonne des boulevards du centre. À l’issue de cette période test, la mesure qui avait été annoncée depuis quelques semaines sera soumise à une évaluation. Le périmètre d’application comprend notamment le boulevard Anspach depuis la place Fontainas jusqu’à la place De Brouckère, les rues latérales (e.a. du Midi, des Fripiers, des Halles, des Poissonniers) et les perpendiculaires à cet axe, ainsi que la place de la Monnaie. La décision a été prise à la suite de plaintes multiples au sujet de nuisances sonores, actes de malpropreté, vandalisme, vols et effractions en matière de sécurité publique. Ces faits ont été souvent attribués à des personnes en état d’ébriété sur la voie publique. Les contrevenants se verront saisir la boisson qu’ils consomment et devront payer une amende pouvant aller jusqu’à 350 euros. La mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier. Le premier mois de l’année sera finalement consacré à des actions préventives en la matière.

Schaerbeek modifie sa politique de stationnement

Depuis ce 1er janvier, Schaerbeek modifie sa politique de stationnement. En effet, deux gros changements vont avoir lieu sur le territoire schaerbeekois en matière de parking. Désormais, absolument toutes les zones bleues de la commune deviennent zones vertes. Chaque place de parking devient ainsi payante via les horodateurs. Le but ? Simplifier la compréhension pour les usagers, favoriser le stationnement pour les riverains et moderniser la gestion du stationnement, explique la commune, qui rappelle que le stationnement dans ces zones est gratuit pour les riverains qui ont une carte. Sauf contre-indication sur les horodateurs, le stationnement en zone verte est payant du lundi au samedi de 9 h à 21 h. Deuxième gros changement à Schaerbeek, ce sera désormais l’agence régionale parking.brussels qui aura la gestion du stationnement sur le territoire de la commune. Elle est la 9e commune de la région bruxelloise à opter pour parking.brussels. À noter que depuis ce 1er janvier la délivrance des cartes de stationnement est entièrement confiée à l’agence régionale parking.brussels. C’est à elle qu’il faudra désormais s’adresser pour tout ce qui concerne les cartes de riverain, les tickets visiteurs pour une journée, les cartes pour entreprises, etc.