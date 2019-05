La tête de liste Défi Bernard Clerfayt fait un carton avec plus de 11 000 voix.

Les champions de ce scrutin bruxellois sont quasi connus. Alors que 665 des 727 bureaux étaient dépouillés (91,4%), la tête de liste Défi se dégage comme champion des voix à Bruxelles (+ de 11 000 voix). Le PTB réussit l'exploit de caser deux candidats dans le top 10 : François De Smedt (5e et avec près de 7 000 voix) et Youssef Handichi (7e et avec près de 6 800 voix). Derrière Bernard Clerfayt : François Schepmans (MR), Rudi Vervoort (PS) et Alain Maron (Ecolo).