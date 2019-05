La tête de liste Défi Bernard Clerfayt a longtemps été en tête, mais a finalement été dépassée par Rudi Vervoort (PS) et Françoise Schepmans (MR). Qui n'ont que 33 voix d'écart !

Les champions de ce scrutin bruxellois sont connus après le dépouillement des 727 bureaux. Le duel entre Rudi Vervoort (PS) et Françoise Schepmans (MR) a été indécis jusqu'au bout. C'est finalement le socialiste qui l'emporte, raflant 16 889 voix contre 16 856... soit 33 voix de différence. La tête de liste Défi s'est longtemps dégagée comme champion des voix mais termine finalement sur le podium (+ de 14 000 voix). Le PTB réussit l'exploit de caser deux candidats dans le top 5 : Youssef Handichi (4e avec plus de 13 000) et Françoise De Smedt (5e et plus de 12 000 voix). Alain Maron (Ecolo) est 6e.