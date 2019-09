Le 14 juin 2019 vers 16h20, à Laeken, un vol à main armée a été commis au magasin « TOM&CO» situé avenue Houba de Strooper. Un jeune homme pénètre dans le magasin et se dirige immédiatement vers une employée. Il sort une arme à feu et contraint l'employée à se rendre derrière la caisse dont il réclame le contenu. Elle ouvre la caisse et le braqueur se saisit des billets qu'il place dans son sac à dos. Toutefois, l'auteur laisse quelques billets dans la caisse et prend le chemin de la sortie. Après quelques pas, il change d'avis, rebrousse chemin et attrape le reste des billets. Suite à quoi, l'auteur sort du commerce et prend la fuite en s'encourant.





L'auteur est âgé d'une vingtaine d'années et a le teint mat. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m70. Il a le yeux bruns, les cheveux foncés et une moustache naissante. Au moment des fait, il portait un jean bleu, un sweat à capuche noir, des baskets bleues à semelle blanche et un bonnet noir. Il était en possession d'un sac à dos gris de marque «Converse – All Star».





www.police.be. Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur