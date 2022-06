En octobre dernier, un homme est entré pour soi-disant livrer un colis

Un avis de recherche vient d’être lancé par la police fédérale. "Un homme en uniforme de la société de livraison "GLS" sonne à la porte avec un colis. La vendeuse le laisse entrer pour recevoir le colis suite à quoi l’individu sort une arme à feu, la menace et la ligote. Il fait ensuite entrer un deuxième individu et ensemble, ils se saisissent des bijoux et de l'argent qu’ils placent dans deux sacs de sport", indique l’avis.

Les individus ont pris la fuite avec probablement un scooter ou une moto. Une cliente a également été menacée.

"Au moment des faits, le premier auteur portait une veste bleue avec l’inscription "GLS" en jaune sur la poitrine, la manche et le dos, ainsi qu'une ligne jaune horizontale traversant la poitrine, le dos et manches. Il portait également un pantalon bleu avec des lignes jaunes, un masque buccal foncé, des gants noirs et une casquette rouge avec le logo blanc des "New York Yankees". Il était en possession d’un sac de sport gris", détaille la police.

© Police fédérale

Quant au deuxième auteur, il "était vêtu d’une veste à capuche noire, d’un pantalon gris, de chaussures foncées et de gants noirs. Il portait également un casque à visière noir muni d’un logo blanc à l'avant et à l'arrière, un trait blanc et/ou fluorescent sur les deux côtés est également visible. Il était en possession d’un sac de sport noir".

© Police fédérale

Les personnes ayant des informations sur les deux hommes sont invitées à contacter la police fédérale via le 0800/30.300 ou via le site internet police.be.