Le vendredi 19 février 2021 vers 02h50, à Auderghem, un vol avec effraction a été commis dans la pharmacie située avenue Guillaume Poels. Un individu force le volet du commerce. On peut deviner la présence d'une seconde personne qui vient lui prêter main forte, mais elle reste à l'extérieur. Le premier se glisse sous le volet et pénètre dans le commerce. Il se déplace à quatre pattes en direction des caisses. Il ouvre un premier tiroir-caisse et s'empare de l'argent qui s'y trouve. Il part ensuite dans les autres pièces du commerce et fouille les lieux. Il revient au comptoir et poursuit sa quête d'argent en ouvrant les tiroirs. Il retourne encore une fois dans la partie laboratoire qu'il fouille sommairement. A la suite de quoi, il quitte les lieux comme il est arrivé.

L'auteur est âgé d'une vingtaine d'années et est de corpulence maigre. Il a le visage fin et creusé. Il a des cheveux coiffés en grosses boucles et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait un survêtement de sport de marque Adidas avec un écusson sur la manche gauche et des baskets.

