Nouvelle carte d'identité, octroi d'un passeport ou d'une composition de ménage : les montants payés en liquide par les citoyens à la maison communale se retrouvent dans la caisse communale. A Molenbeek, celle-ci a fait l'objet d'un vol cet été. Au total, environ 1 700 euros ont été dérobés.

"Nous avons constaté le vol en juillet. Le Collège communal a été averti, une plainte a été déposée à la police et une enquête est menée en interne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le montant n'est pas énorme, ce sont des choses qui arrivent mais on espère que le coupable sera appréhendé", indique le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

De son côté, le conseiller communal Ahmed El Khannouss (cdH) déplore un problème de gestion de la commune. "Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est la suite d'une longue série de dysfonctionnements dans la gestion de nombreux dossiers. Ici, c'est l'argent du contribuable qui a disparu, ce qui est d'autant plus grave. Soit quelqu'un s'est introduit dans la commune mais vu la configuration des lieux, j'ai des doutes, soit il s'agit d'un vol domestique et c'est encore plus problématique. Dans les deux cas, le Collège doit se ressaisir pour le bien des Molenbeekois(es)."