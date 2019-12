La DH a rencontré Thomas, Mathieu et Jean (nom d'emprunts), trois Bruxellois qui se sont faits escroquer de l'argent par un prétendu chauffeur de taxi. Les trois victimes ont subi le même modus operandi. Le dernier en date, Thomas, a perdu 3000 euros. Quelques semaines plus tôt, c'était Mathieu qui se faisait escroquer. Il a perdu 2400 euros. Jean a, quant à lui, perdu la somme de 600 euros. Les trois Bruxellois ont été bernés de la même manière: ils pensaient monter dans un vrai taxi, ils étaient seuls à bord et désiraient payer la course par Bancontact. C'est au moment où ils ont inséré leur carte dans le boitier que l'escroquerie commençait.

En vérité, il ne s'agit pas d'un Bancontact classique mais bien d'un faux boîtier qui enregistre le code de ladite carte. Sur ce terminal, le client ne voit pas de prix. Tout ce qu'il fait, c'est donner le code de sa carte bancaire au chauffeur de taxi. Dans la foulée, le chauffeur simule le mauvais fonctionnement de son appareil et demande un règlement en cash. La situation devient brouillonne entre le client et le conducteur. Ce dernier prend le soin d'échanger la carte de banque de son client avec celle d'une autre personne, escroquée auparavant. Dans l'agitation, les clients ne s'en rendent pas compte et rentrent tranquillement chez eux. Pendant ce temps-là, le prétendu taximan prend le soin de vider le compte de la personne escroquée au maximum. Comment ? En effectuant des débits dans des banques différentes ou en multipliant les achats dans les magasins ou stations essences encore ouvert(e)s.

(...)