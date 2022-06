La société allemande de livraison rapide Gorillas fermera ses antennes belges la semaine prochaine, à partir de lundi, indique-t-elle ce vendredi 10 juin dans un communiqué. L’entreprise affirme qu’elle continuera cependant à livrer ses clients à Bruxelles et à Anvers, seules villes du Plat pays qu’elle desservait partiellement. Dans la capitale, ce sont des quartiers d’Ixelles, Saint-Gilles, Bruxelles-Ville, Etterbeek et Uccle qui bénéficient jusqu’ici du service.

On ignore pour l’heure quel sera l’impact sur les 240 personnes travaillant pour l’entreprise en Belgique.

Bien qu’il n’existe pas de représentation syndicale des travailleurs belges, la direction a contacté les organisations pour discuter de l’avenir, a indiqué une déléguée de l’ACV (CSC).

Italie, Espagne, Danemark et Belgique: «on étudie les options»

La société allemande de livraison avait déjà annoncé le 24 mai 2022 licencier 50% de son personnel de bureau dans le monde. Au total, environ 300 personnes sont concernées, déclarait alors un porte-parole de la société, qui prétend livrer les courses sur le seuil de ses clients "en 10 minutes".

Dans la foulée, Gorillas indiquait se concentrer sur l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui représentent ensemble 90% de ses ventes. "En Italie, en Espagne, au Danemark et en Belgique, qui sont tous des marchés très attractifs, nous étudions toutes les options stratégiques possibles pour la marque Gorillas". On sait depuis ce 10 juin 2022 ce qu’il en est du choix pour notre pays.

«Dark stores»

Gorillas connaît une croissance, mais peine à faire des bénéfices. La jeune entreprise évoque un "environnement difficile et complexe" qui a frappé le secteur des start-ups et de la technologie ce printemps 2022.

L’entreprise berlinoise emploie quelque 15.000 personnes dans le monde, notamment des livreurs et des magasiniers. Un peu sur le modèle des "dark kitchens", restaurants 100% dédiés à la livraison, Gorillas fonctionne sur base de "dark stores", des entrepôts locaux qui stockent des marchandises habituellement proposées en supermarché, afin d’en livrer les quartiers limitrophes.