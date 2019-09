La rénovation du plus grand centre commercial de Bruxelles, City 2, est terminée. Pour qui n'y a plus mis les pieds depuis quelques années, le changement est radical...





Il avait pris un solide coup de vieux, le plus grand centre commercial de la capitale européenne (39.000 m2). Après deux ans de travaux, c'est un City 2 tout neuf qui se laisse découvrir des passants. 20 ans après la dernière rénovation en date, AG Real Instate, propriétaire du "mall", comme disent les angglo-saxons, a injecté pas moins de 40 millions d'euros pour restaurer le centre commercial qui, face à un Docks Bruxsel nettement plus récent, avait perdu pas mal de sa superbe.





Ceux qui empruntent régulièrement les lieux - connectés à la station de métro Rogier, à la Rue Neuve ainsi qu'à L'Inno - auront pu constater l'avancement des travaux, entamés depuis 2017, puisque ceux-ci ont eu lieu exclusivement de nuit ! En revanche, pour qui n'a plus mis un pied à City 2 depuis plusieurs années, le changement est radical et adopte tous les codes actuels du retail : parois en verre, éclairage doux, grandes dalles carrelées, surfaces blanches et lumineuses...





Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2 Voici le nouvau visage du centre commercial City 2





Deux nouveautés majeures : le Food District, à l'étage métro, inauguré l'été dernier mais aujourd'hui totalement finalisé. Les lieux, qui jouent avec les textures (béton foncé, bois, végétation, panneaux suspendus,..) qui accueillent notamment un Five Guys, enseigne fast-food à la mode.





Puis, et ça c'est vraiment tout neuf puisqu'il a été installé mardi : le plus grand écran LED intérieur de Belgique ! Logé au dernier étage du centre commercial, dans l'atrium, juste sous la verrière, il s'étale sur pas moins de... 45 mètres carrés. Moins que les écransgéants de De Brouckère, Van Praet ou Delta, mais ceux-ci sont affichés en extérieur. "Cet écran s'étend sur 11,6 mètres de large sur un peu plus de 4;3 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un télévseur de... 490 pouces", indique Michiel Merckx, responsable de la branche écrans professionnels de Samsung Belgique. "Le défi, ici, a été la luminosité : il fallait que l'écran dispose d'un rendu parfait alors qu'il est logé juste en dessous d'une immense verrière... Mais nous sommes équipés pour répondre à ce type de demandes : l'écran géant dispose d'une luminosité de 3200 nits (près de 10 fois plus qu'un téléviseur pour particuliers tout récent) et d'un capteur de luminosité ambiante."





Le but de cette dalle géante ? "City 2 souhaitait rendre l'expérience de sa visite iconique,digitale et connectée. On espère devenir un point de repère, que les gens se donnent rendez-vous devant l'écran géant. Plusieurs choses peuvent être envisagées avec cet écran : la diffusion de messages commerciaux bien sûr, mais aussi de concerts ou pourquoi pas de matches de foot, par exemple... L'idée est aussi, à terme, de disposer d'une interactivité avec les visiteurs :selfies, hashtags, infos pratiques... L'écran est futureproof !"





C'est qu'à moyen-terme, les écrans sont amenés à se multiplier dans les centres commerciaux et autres espaces publics : "c'est vrai que les possibilités d'interaction, les coûts à la baisse et la qualité à la hausse, convainquent de plus en plus d'exploitants. Je ne sais pas si on va tuer l'affiche, mais, en tout cas, on est en contact avec d'autres centres commerciaux, en Belgique, intéréssés pour faire la même chose qu'à City 2..."