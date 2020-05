La fresque a été réalisée au sein des bâtiments de l'occupation temporaire See U.

Les collectifs d'artistes Tavu et Louves viennent de réaliser une gigantesque fresque sur le toit des casernes d'Ixelles, visible uniquement depuis le ciel.

Cette œuvre, la fresque Watch your step, a été réalisée sur un support hors du commun : un toit de plus de 1000m2, au sein des bâtiments de l’occupation temporaire See U, en plein cœur de Bruxelles.

© DR



"Cette fresque encourage à réfléchir à propos de l'avant-après coronavirus et à prendre de la hauteur pendant cette période critique", expliquent les artistes. "Watch your step a plusieurs degrés de lecture, en fonction de la prise de vue. On peut notamment y apercevoir des lettrages rappelant certains slogans des manifestations importantes de l’année écoulée, montrant que l’urgence de ces changements dépasse le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons."

Cette création, entièrement libre et auto produite, est visible du ciel et s’inscrit dans une lignée d’une longue collaboration entre les deux collectifs qui s’associent régulièrement pour réaliser des interventions artistiques au sein de la ville. Leur démarche s’inscrit dans des valeurs ayant un impact sur la façon de regarder le futur autrement.