Les deux suspects ont été mis à disposition du parquet.

Ce 28 mai, vers 2h du matin, une des patrouilles de la zone de police Uccle/W-B/Auderghem a contrôlé à hauteur de l’avenue des Cailles deux hommes âgés de 19 et 20 ans. Ces personnes étaient en possession de 767 grammes de marihuana et de 1 740 euros en petites coupures. La drogue avait été dissimulée derrière un véhicule lors du passage de la patrouille.

Les deux personnes ont été privées de liberté. Il s’agit de deux habitants de Watermael-Boitsfort connus de la justice et de la police pour des faits liés aux stupéfiants et de vols avec violences. Lors de la perquisition menée en flagrant délit, les équipes de police ont retrouvé une carte d’identité et une carte bancaire d’un habitant de Watermael-Boitsfort récemment victime de fraude informatique.

Les deux suspects, B.C. et M.N., ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles.