Avec la crise que nous traversons, l'un des gestes les plus efficaces contre la contamination reste le lavage des mains. Du coup, ça marche fort cette année pour Habeebee, l’unique savonnerie artisanale de Bruxelles. L’entreprise saisit l’opportunité pour s’agrandir et étoffer son offre.

Le projet était dans les cartons depuis plusieurs mois : une nouvelle savonnerie, plus grande et plus accueillante, en bordure de forêt de Soignes. L'établissement a été inauguré ce mercredi en présence du bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo). Habeebee a en effet conclu une levée de fonds en plein lockdown qui lui permet notamment de créer un laboratoire-boutique dans une toute nouvelle savonnerie à Watermael-Boitsfort. 150 mètres carrés dédiés à la production qui permettra de multiplier la production d’au moins trois fois.

"Nous étions implanté dans un petit espace de la chaussée de la Hulpe depuis quatre ans mais avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, nous avons décidé de déménager un peu plus loin, dans un espace plus grand", explique Alexia van Innis, fondatrice d’Habeebee. "Nous sommes ouverts tous les après-midis du lundi au vendredi jusqu'au 24 décembre et ensuite nous resterons ouverts les mercredis et vendredis après-midi et parfois aussi les jeudis."

La particularité de cette savonnerie est que vous y retrouverez des soins provenant de l’apiculture et dédiés aux bienfaits de la cire et de ce que les abeilles ont à nous offrir. Vous pourrez y trouver de quoi prendre soin de vous, de votre famille et de la planète avec des produits aux noms bien sympathique : P'tit Beezou, Visage Waouw, Savon Propre et Lisse, Hababy, Pied Total, Bees & Love, etc.

La nouvelle savonnerie située au 330 chaussée de la Hulpe été inaugurée ce mercredi en présence du bourgmestre de la commune Olivier Deleuze.

© DR

Par ailleurs, dans une logique d’entraide et de collaboration entre entrepreneurs, Habeebee lance un nouveau partenariat pour la fin d’année avec Le Slibard, qui propose des sous-vêtements aussi stylés qu'écologiques, et qui financent la protection des animaux. Les deux entreprises développent ensemble une édition limitée de 500 box “Bee Boys” et “Bee Girls” : des petites culottes et caleçons abeilles avec les produits phares Habeebee. Le motto : "enfile ton slibard et savons les abeilles !"

En plus pour nous aider à passer le cap de ces fêtes de fin d’année un peu particulières, Habeebee a créé deux nouvelles box "Bee surprised" et "Savons le monde". Des box composées des elixirs, liments, baumes, savons, et autres cosmétiques réalisés avec l’aide des butineuses. Pas de fautes de frappes ici mais un vrai désir de s’engager et de sauver ce qu’il y a à sauver pour ces fêtes de fin d’années particulières.