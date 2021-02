Le conseil communal de Watermael-Boitsfort a voté hier une motion exigeant auprès de la Région bruxelloise la mise en place d’un centre de vaccination du Covid-19 à proximité de la commune. Seul Ecolo-Groen s'est abstenu.

"Cette motion vise à offrir aux habitants un centre de vaccination proche de chez eux, le schéma actuellement prévu les obligeant à se rendre dans les communes d’Uccle ou de Woluwe-Saint-Pierre, avec toutes les contraintes et les désagréments que l’on peut imaginer, en particulier pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite", explique Laura Squartini, conseillère communale Défi. "Cette absence d’un centre spécifique au sud-est de la capitale est d’autant plus incompréhensible qu’une proposition conjointe avait été formulée par les autorités d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort qui mettaient à disposition un bâtiment limitrophe aux deux communes. Il faut croire que les décideurs n’ont pas jugé bon de détailler cette proposition pourtant très cohérente."

"Malgré l’abstention malheureusement prévisible d’Ecolo, on ne peut que se réjouir de ce vote, le bon sens l’a emporté. Les citoyens ont été entendus. La balle est maintenant dans le camp de la Région et de monsieur Maron ministre de la Santé", commente Alexandre Dermine, chef de groupe Défi au conseil communal.