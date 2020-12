Les magasins Cameleon de Woluwe et Genval réouvriront ce samedi 26 décembre. Après l'aveu de faillite le 25 novembre dernier, un plan de reprise a vu le jour avec la directrice générale Pascale Switten et deux jeunes entrepreneurs bruxellois, Thibaut Dehem (fondateur de l'agence digitale 87seconfs) et Alexis Malherbe (gérant du Wolf food market).

La formule est inédite : les employés s'associent au projet pour relancer l’activité de leur entreprise. Ils bénéficieront d’un statut spécifique, celui de candidats-repreneurs, lancé par la coopérative d'activité JobYourself. Ce dispositif permet aux salariés de participer à la phase de relance du magasin tout en conservant leur allocation de chômage. Au terme de cette période estimée à 2 mois, le fruit de leur travail et des ventes de cette période sera réinvesti dans la société en échange d’une participation comme actionnaire jusqu'à 24 % des actions.

Après des jours intenses de négociation, la résilience du personnel s'est révélée gagnante et les partenaires sont parvenus à un accord, garantissant une sécurité d'emploi à quelques 80 membres du personnel. Ce projet de reprise est également soutenu par hub.brussels et son équipe d'experts qui mise sur le succès de cette aventure pour inspirer d'autres repreneurs.

Dans un premier temps, la nouvelle équipe se concentrera sur la relance opérationnelle des magasins. Dans le courant de l'année 2021, l'objectif est d'élargir le concept dans d’autres secteurs d’activités (alimentation, événementiels, etc.), créant ainsi de nouveaux emplois dans la région.

"Le projet s'appuie sur les idées et les valeurs d’origines de Cameleon, avec l’ambition de revenir au-devant de la scène de l'économie régénérative, locale et circulaire de Bruxelles. La localisation et la valeur du magasin de Woluwe, premier bâtiment commercial européen éco-construit, en font un endroit idéal à Bruxelles pour découvrir les nouveautés, faire des achats intelligents et consommer de manière responsable dans un environnement créatif", explique la directrice générale Pascale Switten.