Vous l’avez sans doute déjà constaté, l’artère commerçante principale de la commune fait peau neuve. A cette occasion, Woluwe-Saint-Lambert veut mettre à l’honneur celles et ceux qui font vivre cette rue, en offrant une promenade à la (re)découverte de ses vitrines tantôt colorées, tantôt animées et souvent alléchantes quand il s’agit des métiers de bouche.

Le jeu est accessible jusqu'au 29 mai, du mardi au samedi, de 13h à 18h. 24 vitrines ou bâtiments de l’avenue Georges Henri, du numéro 348 (magasin Coin du Gourmet) vers le numéro 233 (glacier Pepe’s). Pour jouer, retirez votre bulletin de jeu (questionnaire) au magasin Coin du Gourmet. Descendez l’avenue et observez bien les vitrines et bâtiments, vous y trouverez énigmes et jeux qui vous permettront de remplir le questionnaire.

Vous devez surtout résoudre l’énigme finale du cadenas pour ouvrir l’urne dans laquelle vous pourrez alors déposer vos réponses. La promenade, dans le sens de la descente, se termine chez le glacier Pepe’s. Les 24 questions dont la subsidiaire permettront de départager les participants et de désigner les dix gagnants d’un Boncado d’une valeur unitaire de 100 €. Ce chèque pourra être dépensé dans l’un des 38 commerces inscrits sur cette plateforme, qu’il soit localisé sur l’avenue Georges Henri ou ailleurs dans la commune.

Le petit plus : un sachet de douceurs chocolatières accueille les participants au jeu. Plusieurs artisans ou commerçants de la commune ont voulu y contribuer.