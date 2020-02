Deux individus, armés d’une arme factice ou non, sont rentrés dans le magasin et ont menacé les deux employés présents.

Ce lundi soir, vers 20h15, le Delitraiteur Georges Henri situé à Woluwe-Saint-Lambert a été braqué, annonce RTL.

Deux individus, armés d’une arme factice ou non, sont rentrés dans le magasin et ont menacé les deux employés présents. Selon le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman, les auteurs ont pris le contenu de la caisse et du coffre fort avant de s’enfuir.

Une enquête a été ouverte pour identifier les malfaiteurs. Depuis son ouverture en 2015, c'est la première fois que ce magasin se fait vandaliser.