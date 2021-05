Il s’agit, tout d’abord, de la pose d’un toit sur l’unique terrain de padel que compte actuellement l’enceinte communale. Cet aménagement permettra aux nombreux amateurs de ce sport très en vogue de jouer par tous les temps. Compte tenu de l’essor que prend cette discipline, l’échevin des Sports, Éric Bott, analyse d’ailleurs l’éventualité d’ériger, à plus ou moins court terme, deux terrains supplémentaires sur le site.

Le second nouvel équipement prévu est un marquoir LED pour le terrain de football principal et la piste d’athlétisme en remplacement de l’ancienne installation qui datait de l’époque où le White Star Woluwe évoluait dans les divisions nationales. Cet écran dernier cri permettra, entre autres, de diffuser toutes les informations souhaitées lors des différentes compétitions organisées (liste des participants et résultats à l’occasion des meetings d’athlétisme, compositions des équipes lors des rencontres de football, rugby, etc.).

Enfin, la dernière innovation consistera en l’aménagement de trois couloirs d’athlétisme en revêtement synthétique, de soixante mètres de long, sur la zone située en surplomb de la piste, du côté du parcours "Santé". Cette surface permettra d’accueillir les échauffements lors des compétitions mais aussi, plus régulièrement, des séances d’entraînement spécifiques, tant pour le Royal White Star AC que pour d’autres clubs résidents du stade Fallon, de même que certains cours de sport dispensés par certains établissements scolaires, dont notamment le Parnasse ISEI et la Haute École de Vinci, qui occupent les installations depuis de nombreuses années.

À l’addition, c’est un budget total de 170.000€ qui a été dégagé pour ces trois réalisations.