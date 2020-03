Joli geste du restaurateur de Woluwé, qui a tenu à remercier le personnel hospitalier de Saint-Luc.

La crise sanitaire que traverse notre pays met fortement à contribution tous les professionnels de la santé. Alors, du côté des urgences de Saint-Luc, plusieurs membres de l'équipe ont décidé de commander des pizzas, mardi soir. Parce qu'il faut bien prendre des forces au milieu d'un long service et aussi, sans doute, pour se mettre un peu de baume au coeur.Ce fut plutôt réussi, surtout quand le livreur a présenté une addition de... 0€, avec un "Merci pour tout" écrit en majuscules sur le ticket. Un joli geste de soutien envers le personnel hospitalier. D'autant plus que les restaurateurs sont également impactés par le coronavirus puisqu'ils doivent désormais se contenter de la vente à emporter et des livraisons...