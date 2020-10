Woluwe-Saint-Lambert : "Refus de toute forme de télétravail au CPAS" Bruxelles A. F. © Bauweraerts

"Des représentants des travailleurs ont demandé à l’autorité administrative du CPAS de Woluwe-St-Lambert d'instaurer les mesures de télétravail pour l'ensemble du personnel dont la présence n'est pas strictement requise sur les lieux de travail, un aménagement horaire, et une alternance d'équipe pour le personnel ouvrier ne pouvant pas bénéficier de cette mesure. Les travailleurs ne comprennent pas la raison pour laquelle ils ne peuvent pas bénéficier des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement fédéral, étant donné que ces mesures ont été appliquées lors de la première vague et que malgré ceux-ci, le service au public et au citoyen était bel et bien rendu", explique Maxime Nys, secrétaire régional adjoint CGSP.