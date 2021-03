Les pompiers sont intervenus ce mercredi après-midi pour un feu de toiture signalé avenue Georges Henri, à Woluwe-Saint-Lambert.

"Nos équipes ont été appelées vers 15h40. Il s'agissait d'une maison unifamiliale où des travaux à la corniche, entre autre, sont en cours", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. "En plaçant du roofing l’isolation en-dessous des tuiles a malheureusement pris feu. Les habitants ont pu quitter sain et sauf leur domicile. Un ouvrier s’est brûlé aux mains en tentant d’éteindre l’incendie. Il a été évacué vers l’hôpital."

Une propagation vers les toitures voisines a été évitée. Une partie du toit a été démontée pour atteindre l’isolation en feu.

"Les impétrants ont été coupés et la maison est temporairement inhabitable. La famille, composée des parents et de trois enfants, seront relogés en attendant de pouvoir regagner leur pénates. L’entrepreneur fera le nécessaire pour couvrir l’ouverture dans le toit d’une bâche. Les 2 autopompes et les 2 auto-échelles ont quitté les lieux vers 17h30", conclut Walter Derieuw.