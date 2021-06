"Qui n’a pas entendu parler de "faits divers" reprenant les méfaits de malfrats sans scrupules qui s’en prennent à des personnes plus faibles ?", peut-on lire sur un communiqué de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. En pleine rue, devant le distributeur de billet, à domicile, des personnes crédules ou sous la pression se font voler ou arnaquer.

Pour éviter cette situation, Isabellle Molenberg, échevine de l'action sociale, des séniors et des personnes handicapées de la commune de Woluwe-Saint-Lambert propose avec le bourgmestre Olivier Maingain le 17 juin, une conférence gratuite afin de prémunir les habitants de vol ou d'arnaque par la ruse. Cette conférence gratuite sera animée par le service social communal (Action sociale) en association avec le service de la Prévention ainsi que les services d’Assistance Policière aux Victimes et de Prévention de la zone de Police Montgomery afin d'apporter des éléments de réflexion et de donner des informations pour mieux prémunir les habitants contre les vols et arnaques par ruse. Cette conférence est destinée aux personnes vulnérables comme les séniors, leurs familles ou toute personne qui se sent concernée de près ou de loin.

Pour assister -c ette conférence le jeudi 17 juin, rendez-vous salle des Conférences de l'Hôtel communal (-1) - 2, avenue Paul Hymans à 1200 Bruxelles

L'entrée est gratuite mais sur réservation obligatoire jusqu’au 12/03/2021au 02/761.28.34 ou par courriel à fase.gsst1@woluwe1200.be

La conférence est également disponible en visio-conférence.