Celle-ci, dont le coût est estimé à 50.000 €, sera subsidiée à hauteur de 28.000 € par la Région Bruxelloise dans le cadre des aides octroyées pour le développement des infrastructures sportives communales de proximité. Ce nouvel aménagement, d’une superficie d’environ 290 m² (17 m x 17 m), est prévu à proximité immédiate de la petite aire de street workout déjà présente dans l’enceinte du stade, et qui est située en surplomb de la piste d’athlétisme et du terrain de football principal.

Il s’agira d’une aire de fitness multigénérationnel en libre accès et également utilisable par les personnes à mobilité réduite. Tant pour le bourgmestre Olivier Maingain que pour Eric Bott, échevin des Sports, il s’agissait d’une priorité en matière de politique sportive. L’équipement permettra la réalisation d’une large gamme d’exercices (force, agilité, mobilité, motricité, bonds, vitesse, déplacements,…). Il constitue aussi un outil d’entraînement intéressant pour l’ensemble des clubs résidents du stade Fallon.

La partie réservée aux éléments de cross-training occupera environ 230 m² de la superficie totale et la plateforme installée sera subdivisée en plusieurs zones d’exercices : échelle de rythme, anneaux au sol, parcours en étoile et slalom, aires de plints et de steps. La partie équipée d’agrès (échelles horizontales et verticales, barres de préhension, banc) pour la pratique du streetworkout viendra en complément de celle déjà installée sur le site.