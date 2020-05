La directrice stagiaire suspendue par le Collège des bourgmestre et échevins

La directrice stagiaire de l'école Van Meyel, impliquée présumée dans un dossier de détournement d'argent (une somme de 2 700 € aurait disparu des comptes de l'école), a fait l'objet d'une suspension à titre préventif, prononcée par le Collège des bourgmestre et échevins en sa séance du séance du 23 avril dernier. En attendant une décision définitive, en principe en ce mois de mai encore, le Collège a désigné, dès le 30 avril, le nouveau directeur faisant fonction. Il s'agit de M. Nicolas Ligot, déjà en poste à l'école Van Meyel en tant que professeur d'éducation physique, doté, à la fois, d'une personnalité forte et d'une nature conviviale, reconnues de tous, enseignants et élèves. C'est donc lui qui sera chargé de la difficile mission consistant notamment à organiser la fin de cette année scolaire chamboulée par la crise sanitaire.