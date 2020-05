Les seniors recevront leur masque en priorité.

"La commune a réceptionné son premier lot de masques en tissu - 25 000 unités - à 16h aujourd’hui", se réjouit Benoît Cerexhe (CDH), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Les employés communaux commenceront à les distribuer dans la boîte aux lettres des habitants dès demain samedi. La priorité sera donnée aux 65 ans et plus. "Chaque personne de 18 ans et plus aura reçu son masque, en principe, au terme de la semaine du 11 mai", détaille Carine Kolchory, échevine en charge de l’action sociale et des aînés.

Le bon arrivage de la cargaison de masques en tissu ne s’est pas fait sans mal, ceux-ci ayant été bloqués à la douane à Zaventem, pour des raisons inconnues, pendant plus de deux jours, indique la commune. "Une situation surréaliste au vu de l’urgence sanitaire et des déclarations du Conseil national de sécurité qui place l’approvisionnement de masques à la population en haut de liste des priorités. Toujours est-il que nous sommes extrêmement soulagés d’être parvenus à débloquer cette situation ce vendredi matin", conclut le bourgmestre.