“Ils peuvent faire des recours s’ils le souhaitent.” Il y a quelques mois, dans nos pages, Benoît Cerexhe bourgmestre (CDH), mettait au défi les opposants au projet de bâtiment rue François Gay entre les numéros 74 et 98. Pierre Guelff, riverain qui refuse le projet, regrette de devoir en arriver là : “on aurait bien voulu ne pas le faire, mais la commune n’a pas pris en compte notre main tendue". Un recours en annulation va donc être introduit devant le Conseil d’État. Les plaignants ont jusqu’au 25 mars pour le déposer officiellement.



"C'était notre cadeau de Noël”

Validé le 23 décembre, le permis prévoit la construction d’un immeuble comprenant 23 logements, 29 places de parking, une crèche et des locaux pour une ASBL jeunesse. La commune avait déjà revu ses plans à la baisse suite à un premier refus de permis (moins de logements, diminution partielle du gabarit…) mais cela n’était pas suffisant pour les riverains.

Constituées en collectif, 35 personnes, réparties entre 25 foyers, se sont cotisées pour les frais liés au recours. “Pour le moment on est à 7000 euros et tout est payé. Notre avocat nous a dit que cela pouvait monter à 8000 [...] Nous ne sommes pas du tout contre de nouveaux habitants. Nous voulons simplement conserver les gabarits et l’implantation au sol actuels pour arrêter la bétonisation qui empêche l’eau de s’écouler,” explique Pierre.



Au début opposé à la démolition de sept bâtiments nécessaire pour réaliser le projet, le collectif a changé de position. “La commune a laissé ses maisons à l’abandon trop longtemps [La commune en est propriétaire, NdlR]. Donc nous voulons bien qu’elles soient détruites pour un nouvel immeuble mais pas comme celui que veut la commune.”

Me Maxime Chomé, l’avocat des riverains, explique que le recours en annulation porte sur “l’aspect démesuré du projet et son impact environnemental”. Ce recours n’est toutefois pas bloquant. Les travaux pourraient donc théoriquement commencer. Me Chomé n'exclut alors pas l’idée d’un recours pour suspension si cela arrive.