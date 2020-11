Face au reconfinement partiel des élèves de l’enseignement secondaire qui ne peuvent plus suivre leurs cours en présentiel à temps plein, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d’investir dans l’achat d’ordinateurs portables

"Nous tenons absolument à ce que tous les élèves du Centre Scolaire Eddy Merckx puissent bénéficier de l’enseignement le plus complet possible malgré la situation actuelle", expliquent conjointement Benoît Cerexhe (CDH), le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et Françoise de Callataÿ, l'échevine de l’Enseignement. "Nous avons donc procédé au recensement des élèves qui n’ont pas la possibilité de suivre les cours en vidéoconférence. Ils sont 35 élèves qui bénéficieront prochainement d’un ordinateur fourni par la commune" concluent-ils.

Pour réaliser cette opération, la commune libère une enveloppe de 11.000 euros. "A l’aube d’une fort probable crise économique et sociale, il est urgent de réfléchir à l’accès pour tous à un enseignement virtuel qui fera, tôt ou tard, partie intégrante de notre accès à l’éducation", précise Alexandre Pirson, échevin de la transition numérique et des nouvelles technologies.

Les ordinateurs seront distribués dans une dizaine de jours.