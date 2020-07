La commune de Woluwe-Saint-Pierre, en collaboration avec le CPAS et plusieurs ASBL (para)communales, renforce son plan "vague de chaleur". Celui-ci comprend des conseils aux citoyens, des actions à destination de tous, et plus particulièrement de nos aînés et voisins les plus vulnérables dès que le thermomètre atteindra les 30°C.

Concrètement, jusqu’au 31 août inclus, la commune offrira différents services à la population. Pour la première fois, la commune ouvre un numéro vert gratuit, 0800.35.190, pour toutes informations, conseils concernant la canicule et aides non médicales. Ce numéro est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Un lieu frais sera mis à disposition de tous dans le patio du Centre culturel W:Halll, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles où vous serez accueilli par des secouristes de la Croix-Rouge, du lundi au vendredi. De l’eau, des fauteuils, des chaises et des tables seront à disposition.

Le service social, le service d’aide aux familles, le CPAS et l’association PAJ redoubleront de vigilance sur le terrain pour toutes les personnes qui en ressentiraient le besoin. Ainsi, des contacts réguliers seront pris en direct ou par téléphone par les différents services avec les personnes fragiles et/ou isolées connues. Elles pourront bénéficier d’une aide à domicile. Quant aux agents de PAJ, ils agiront de manière préventive dans tous les quartiers de la commune en étant notamment équipés d’un kit spécial canicule.

Par ailleurs la commune a envoyé un courrier personnalisé à toutes les personnes de plus de 75 ans afin de les informer de toutes les mesures qu’elle met en place et de leur rappeler quelques conseils fondamentaux à suivre.