Avec cette nouvelle charte, Woluwe-Saint-Pierre entend consolider les engagements pris par les crèches et fédérer les équipes autour d'objectifs communs. Il s'agit également pour la commune d'accélérer la transition en rendant l'alimentation durable accessible à tous, dès le plus jeune âge, et d'avancer sur le zéro déchet. "L'alimentation est au cœur des préoccupations. Plus qu'un besoin naturel, manger peut devenir un véritable acte en faveur d'un monde plus vert, plus juste et plus équitable", explique l'échevine en charge de la Petite enfance et de la Transition écologique Caroline Lhoir (Ecolo).

Woluwe-Saint-Pierre compte neuf crèches communales qui accueillent 344 enfants et 130 membres du personnel. Chacune de ces crèches dispose de sa propre cuisine permettant de préparer sur place des repas frais chaque jour. Depuis 2016, ces crèches fournissent des fruits et légumes 100% bio pour les repas des enfants.

La charte définit de nouveaux objectifs à atteindre d'ici 2025. Parmi ceux-ci, l'achat de produits bio ou labellisés, l'instauration d'une alimentation fraîche et équilibrée, la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire et la formation continue des équipes. Concrètement, la charte propose de favoriser les achats en vrac, de se fournir en pain local de qualité bio et/ou artisanal, de servir de la viande et des produits laitiers issus de filières alternatives, de développer le compostage, etc.