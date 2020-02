Ces arbres présentent un danger pour la sécurité des promeneurs. Bruxelles Environnement développe un plan global de régénération des massifs arborés du parc.

Bruxelles Environnement procède en ce moment à l'abattage de 200 arbres dans le parc de la Woluwe, à Woluwe-Saint-Pierre. Les massifs boisés du parc se sont développés sans entretien pendant des années. Conséquence directe : il y a trop d'arbres au mètre carré. Cela crée des situations dangereuses à cause de la concurrence entre les arbres et le manque de suivi phytosanitaire de ces massifs durant de longues années. D'ailleurs, le parc de la Woluwe doit fermer au public dès que le vent dépasse les 60 km/h au lieu de 90 km/h pour les autres parcs.

L'objectif de Bruxelles Environnement est double. Sécuriser le parc et pérenniser les massifs. "Nous travaillons sur six parties du parc, année après année. Les coupes actuelles correspondent à la deuxième des six phases prévues. 200 arbres seront coupés", explique Axel Demonty, chef de département paysagiste et gestionnaire du parc de la Woluwe chez Bruxelles Environnement.

© BAUWERAERTS DIDIER



"Dans chacun de ces sous-bois, nous coupons des arbres dits faibles dans le but de protéger des arbres qu’on appelle 'objectifs'. Avec ces coupes, ces arbres seront magnifiques dans plusieurs années. De même, vu la densité, la lumière ne traverse pas le massif. En aérant les massifs, Bruxelles Environnement fait entrer la lumière afin de créer une plus grande biodiversité."

"Jamais nous ne coupons des arbres pour couper des arbres", rappelle Axel Demonty. "Lors de ces six phases, nous allons couper entre 1 000 et 1 200 arbres sur les 17 000 que compte le parc. Ceci de façon très précise, avec l'expertise de spécialistes, de paysagistes, d'ingénieurs forestiers."

A terme, Bruxelles Environnement replantera d'ailleurs plus d'arbres qu'il n'en coupera : environ 2 000, de tous genres, de toutes essences. "Nous allons replanter des arbres historiquement présents dans le parc de la Woluwe. Certains érables, des tulipiers mais aussi des essences plus exotiques. Nous disposons d'une liste d'une centaine de plantes".