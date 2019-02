Une baisse de 7% de la consommation d'énergie a été observée à la maison communale. Certaines écoles ont même vu leur consommation baisser de plus de 20%.

Mardi dernier, Woluwe-Saint-Pierre a participé à l'opération annuelle "Gros pull/Baisse les Watts" organisée par Goodplanet Belgium. Le principe de cette action symbolique consiste en la baisse du chauffage d'un degré dans les établissements scolaires. À Woluwe-Saint-Pierre, presque tous les établissements communaux ont joué le jeu. Pour compenser la petite diminution de température, tous ont tous enfilé un gros pull comme le veut la tradition.

Antoine Bertrand (Ecolo), échevin de la Transition énergétique et en charge de la gestion des bâtiments publics de la commune, dresse un bilan très positif de l’action. "Nous avions décidé d’étendre le challenge au-delà des seuls bâtiments scolaires car le chauffage représente la plus grande partie de la consommation d'énergie pour la commune. Baisser légèrement la température dans la maison communale nous a, par exemple, permis de diminuer de près de 7% la consommation. Et d’autres bâtiments ont fait encore mieux, allant jusqu’à moins 24,8 % pour l’école communale de Stockel où en plus de la diminution de la température du chauffage central, des actions ponctuelles ont été menées sur les radiateurs dans les couloirs. Au vu de ces résultats, nous sommes prêts à réitérer l’expérience et à amplifier nos projets en matière de transition énergétique", conclut l'édile avant de préciser qu'aucune plainte n'a été reçue de la part des parents ou des élèves concernant la température. "Personne n'a eu froid."