Les bâches ont été installées devant les maisons de repos de la commune.

Afin d’encourager, de soutenir et de remercier tous les membres du personnel actifs dans les maisons de repos de Woluwe-Saint-Pierre, l’administration a fait réaliser des bâches sur lesquelles est écrit : "Merci du fond du cœur à tout le personnel de la Résidence pour son dévouement et son courage." Toutes les directions des résidences ont été contactées avant l’installation des banderoles et elles ont toutes accueilli l’initiative avec enthousiasme.

La commune est en contact étroit et quotidien avec ses résidences afin de répondre aux besoins urgents éventuels mais aussi afin d’organiser au mieux le retour à venir des visiteurs extérieurs comme autorisé par le dernier Conseil national de sécurité.

Au cours des dernières semaines la commune a, pour les résidences, mis en place les mesures adoptées par le Conseil National et Régional de sécurité tout en ayant anticipativement pris des mesures à l’échelle communale, veillé au développement d’un réseau de bénévoles, aidé dans le recrutement de personnel et centralisé la confection, la gestion et la distribution de masques et de blouses.

Pour tous renseignements concernant le Covid-19, vous pouvez prendre contact avec le numéro vert de la commune : 0800.35.190.