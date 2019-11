Une plainte contre X sera déposée par la commune.

Une triste découverte attendait les travailleurs de l'administration de Woluwe-Saint-Pierre ce matin. Trois croix gammées ont été taguées sur la façade de l'hôtel communal et du bâtiment de la police. "En ces temps de perte de repère et de sens où les partis extrêmes et même extrémistes ont libéré leur parole, Woluwe-Saint-Pierre ne laissera rien passer face à de tels actes qui portent atteinte à l’intelligence et à la dignité humaine. Ce type de comportement est inadmissible et je reste catégorique à ce sujet : à Woluwe Saint-Pierre nous ne tolérons pas la moindre référence à l’une des pages les plus sombre de l’histoire", met en garde Benoît Cerexhe (CDH).

Le bourgmestre annonce qu'une plainte contre X sera déposée par la commune et que les caméras de surveillance vont être analysées. "Je lance un signal à celles et ceux qui pensent pouvoir utiliser des symboles "naziabond" sur la place publique pour exprimer leur frustration et/ou mécontentement : il n’y aura sur notre territoire aucune indulgence à l’égard de ces personnes. Il existe aujourd’hui suffisamment d’outils et de méthodes pour discuter, dialoguer, s’exprimer sur tous les sujets et dans tous les domaines."

Le service de nettoyage communal va procéder à l’effacement des tags dans le courant de la matinée.