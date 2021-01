Woluwe-Saint-Pierre propose à nouveau à son personnel de se faire tester gratuitement dès ce vendredi. Les deux types de tests, antigénique nasopharyngé et sérologique, seront proposés. Le premier permet de savoir si l'on est porteur du virus tandis que le second permet de savoir si on a développé des anticorps. Dans les deux cas, les résultats sont connus dans les quinze à trente minutes.

"Nous faisons ce testing maintenant car il convient de rassurer le personnel communal après les deux semaines de fêtes qui ont été propices à la circulation du virus au travers de voyages, de séjours à l’étranger et de réunions en famille", explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH).

Le testing sera réalisé à l’infirmerie de l’hôtel communal sous la supervision d’un médecin et d’infirmiers. Il se déroulera les vendredi 8, lundi 11 et mardi 12 janvier. Le testing est gratuit, sur base volontaire et dans le respect du secret médical.

Lors du précédent testing en novembre dernier, 584 personnes ont volontairement choisi de faire l’un des deux tests ou les deux, soit 90% du personnel communal, corps enseignant compris.