Ce dimanche 26 septembre, sur la place des Maïeurs de Woluwe-Saint-Pierre, de 11h à 20h, les amateurs de bière en auront pour leur argent ! Toutes sortes de bières seront présentes à la dégustation, pour 1,50 euro le verre de 16 centilitres.

Et pour celles et ceux qui ne raffolent pas de houblon, d'autres animations sont à prévoir, telles que des concerts de Brussels Balkan Orchestra et du soundsystem "Le Triporteur" ou d'autres animations foraines. Benoît Cerexhe, bourgmestre (cdH) de la commune exprime avoir "vraiment hâte de nous retrouver pour célébrer... avec modération , la Bière belge dans toutes ses dimensions et qui émarge officiellement au patrimoine mondial de l'Unesco.

A noter que le Covid Safe Ticket sera obligatoire dès l'âge de 16 ans.