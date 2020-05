Une ordonnance de police impose dès aujourd'hui le port du masque dans les quartiers commerçants.

Ce lundi 11 mai, Woluwe-Saint-Pierre, a pris la décision d’imposer le port du masque ou de tout dispositif couvrant le nez, la bouche dans les quartiers commerçants de Sainte-Alix et Stockel par voie d’ordonnance de police.

"Compte tenu de la réouverture des commerces ce lundi 11 mai 2020 et du potentiel rush attendu dans certains noyaux commerçants, avec la difficulté de respecter la règle de distanciation sociale dans certains endroits relativement étroits en terme de superficie et d’espace, nous avons décidé d’imposer le port du masque ou de tout dispositif couvrant le nez, la bouche dans les quartiers de Stockel et de Sainte-Alix. L’objectif est clairement de garantir plus encore la sécurité sanitaire des clients et de limiter un maximum le risque de propagation du COVID-19", explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH).

Toute violation de l'ordonnance de police peut entraîner une amende administrative de 250 euros maximum.