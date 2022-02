Le 15 Drève du Bonheur a finalement reçu son agrément. Situé dans l’ancienne demeure de la gériatre et gérontologue de renom Adrienne Gommers, le centre OASE qui peut accueillir 10 personnes par jour pour des soins est opérationnel depuis le 6 janvier. Le bâtiment appartient au CPAS de Woluwe grâce à la générosité de son ancienne propriétaire décédée en 2007. Elle avait également fait un legs de 2 millions d'euros au CPAS.

Entre 2009 et 2018 Bernadette Marescaux et Jean Van De Ven s'installent au rez-de-chaussée du bâtiment et accueillent, avec l’aide de bénévoles, des patients en fin de vie souffrant de troubles cognitifs.

© WSP

En 2018, Mme Marescaux décide de prendre sa retraite. Le CPAS décide alors de quitter son centre de jour du Val des Epinettes et de s’installer Drève du Bonheur. Le temps d’adapter les lieux pour obtenir l’agrément et voilà aujourd'hui un centre d’accueil “moderne, digne de ce que les patients sont en mesure d’attendre d’un centre de soins” selon Benoît Cerexhe, bourgmestre de la commune.

Pour sa part, Bernadette Marescaux reste proche du centre.nous précise Arnaud Despiegelaere, porte-parole de Benoît Cerexhe.